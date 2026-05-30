Çocuğunun müstehcen görüntülerini paylaşan kadına gözaltı

Sosyal medya üzerinden küçük bir çocuğa ait müstehcen içeriklerin paylaşıldığı ihbarı üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri mağdurun 11 yaşındaki A.A, şüphelilerin ise anne G.A. ile baba Y.A. olduğunu belirledi. Anne gözaltına alınırken, baba Y.A.’nın çeşitli suçlardan hükümlü olarak cezaevinde bulunduğu anlaşıldı.

Olayla ilgili dijital materyallere el konurken çocuk ise İzmir Çocuk İzlem Merkezi'ne sevk edildi. Mağdur çocuğun pedagog eşliğinde ifadesinin alınması ve gerekli koruma tedbirlerinin uygulanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü bildirildi.