Çocuğunun terliğini aramaya gitti, cansız bedeni bulundu
Çanakkale'de çocuğunun dereye düşen terliğini aramaya gittikten sonra kaybolan Şakir Cahit Gündoğdu'nun cansız bedeni bulundu.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Kulfal köyünün eski muhtarı 60 yaşındaki Gündoğdu, ailesiyle dere kenarına piknik yapmaya gitti.
Akşam saatlerinde çocuğunun terliğinin dereye düştüğünü fark eden Gündoğdu, terliğin tekini sudan çıkardı.
KAYBOLDU
Terliğin diğer tekinin suyun akıntısıyla ilerlediğini gören Gündoğdu, onu da almak için yeniden dere kenarına gitti.
Dere yatağında yürüyerek terliği aramaya çalışan Gündoğdu, bir süre sonra kayboldu.
ŞAPKASI BULUNDU
Aile üyeleri, piknik alanına geri dönmeyince Gündoğdu'yu dere kenarında aramaya başladı.
Piknik alanından yaklaşık 1 kilometre ileride Gündoğdu'nun şapkasını bulan aile üyeleri, durumu jandarmaya bildirdi.
ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve UMKE ekipleri, iz takip köpeği ve termal kamera ile Gündoğdu'yu arama çalışması başlattı.
Arama çalışmalarına köylüler ve Gündoğdu'nun yakınları da destek verdi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Derede dalgıç polislerinin yaptığı aramalar sırasında eski köy muhtarı Şakir Cahit Gündoğdu'nun cesedine ulaşıldı.
Cenazesi otopsi için Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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