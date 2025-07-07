Çocuğunun terliğini aramaya gitti, cansız bedeni bulundu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Kulfal köyünün eski muhtarı 60 yaşındaki Gündoğdu, ailesiyle dere kenarına piknik yapmaya gitti.

Akşam saatlerinde çocuğunun terliğinin dereye düştüğünü fark eden Gündoğdu, terliğin tekini sudan çıkardı.

KAYBOLDU

Terliğin diğer tekinin suyun akıntısıyla ilerlediğini gören Gündoğdu, onu da almak için yeniden dere kenarına gitti.

Dere yatağında yürüyerek terliği aramaya çalışan Gündoğdu, bir süre sonra kayboldu.

ŞAPKASI BULUNDU

Aile üyeleri, piknik alanına geri dönmeyince Gündoğdu'yu dere kenarında aramaya başladı.

Piknik alanından yaklaşık 1 kilometre ileride Gündoğdu'nun şapkasını bulan aile üyeleri, durumu jandarmaya bildirdi.

