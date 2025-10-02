Çocuğunun yanında katledilmişti: Sidar'ın katilinin cezası belli oldu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde geçen yıl 21 Temmuz'da saat 01.30 sıralarında İzzet Demir ile dini nikahla yaşadığı Sidar Şimşek arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Bu sırada yanındaki av bıçağını çıkaran İzzet Demir, Şimşek'i çocuğunun yanında sokak ortasında defalarca bıçakladı. Demir, çocuğu alarak kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine yaklaşan polis ekipleri, kucağında çocukla koşan İzzet Demir'i yakaladı. Ambulansla Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Şimşek, kurtarılamadı. Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen İzzet Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sidar Şimşek'in cenazesi ise aynı gün Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Soruşturmanın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzzet Demir hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 'Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma taşıma veya bulundurma' suçundan da 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın geçen duruşmasında esas hakkında mütalaa sunuldu. Savcı, tutuklu sanık İzzet Demir hakkında 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma satın alma taşıma veya bulundurma' suçundan da 1 yıla kadar hapis cezası talep etti.



"İNDİRİM UYGULANMADI"



Sanığın yargılanmasına bugün İzmir 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık İzzet Demir ve taraf avukatları katıldı. Savcı esas hakkında mütalaasını tekrarladı. Söz verilen mağdur ailenin avukatı Levent Kahya, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Son sözü sorulan sanık Demir, "Telefonumda maktuleden gelen mesajlar vardı. Ancak bilirkişiler onlara bakmamış. Pişmanım" dedi. Sanığın savunmasının karar açıklandı. Sanık, 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve ‘bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma satın alma taşıma veya bulundurma' suçundan da 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, sanığa verilen cezada indirim ve haksız tahrik hükümleri uygulamadı.