Çocuk bezi taşıyan TIR'ın dorsesi alev topuna döndü

Ankara istikametinde bulunan bir dinlenme tesisinde meydana gelen olayda, Irak’a çocuk bezi götürdüğü öğrenilen M.T. idaresindeki TIR'ın dorsesi alev aldı.

Bir anda alev topuna dönen dorseyi görenler ilk müdahaleyi yaparken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Meydana gelen yangında çocuk bezleri ve dorse kullanılamaz hale geldi.



“BİZ SUYU ATTIKÇA ALEVLENDİ”



Yangına müdahale etmeye çalıştıklarını aktaran Sebahattin Karagöz, “Yangını görünce koştuk söndürmeye uğraştık ama olmayınca aracı yıkama bölümüne çektik. Biz suyu attıkça iyice alevlendi. İtfaiye ekipleri gelip söndürdü. Dorseden çekiciyi ise diğer şoför arkadaşlar ayırdı” dedi.