Çocuk cinayetleri ve çocuk istismarına karşı Araştırma Komisyonu kuruldu

Genel Kurul'da siyasi partilerin, çocukların her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunarak akıl, ruh ve beden sağlıklarının gelişimi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergeleri birleştirilerek ele alındı.



İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, son dönemde öldürülen bazı çocukların yaşadığı süreçleri anlatarak çocukları tüm kötülüklerden koruyacak bir sistem inşa edilmesi gerektiğini söyledi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2020'den beri mağdur çocuk sayısında yüzde 42, suça sürüklenen çocuk sayısında da yüzde 57 artış olduğunu kaydeden Taşcı, "Nedenlerini anlamak ve o nedenleri ortadan kaldırmak zorundayız. 2015-2023 arasında çocuğa cinsel istismar sayısı ikiye katlanmış." dedi.



Vaka sayısının arttığını ancak kovuşturma ve mahkumiyet oranlarının azaldığını öne süren Taşcı, "Demek ki bizim ilk suçta, ikinci suçu işleme cesaretini kıracak bir sistem inşa etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.



CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya da araştırma komisyonu kurulmasının önemine işaret ederek "Umarım bu komisyon kurulup istediğimiz sonuca ulaşır, kadınlar ve çocuklar biraz huzur bulabilir." diye konuştu.



"YETERLİ GÖRMEDİK"



TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık ise Türkiye nüfusunun yüzde 26'sını 22 milyon çocuğun oluşturduğunu; çocukların beden ve ruh sağlıklarını koruyarak güven içinde geleceğe hazırlamanın en büyük görevleri olduklarını söyledi.



"AK Parti 22 yıldır kadın ve çocuklar noktasında yapılabilecek her şeyin hem dünyadaki örnekleri hem de kendi örneklerimizi geliştirerek yaptık, bu konuda asla yüksüneceğimiz bir husus yoktur." ifadelerini kullanan Yanık, " Yaptığımız hiçbir çalışmayı yeterli görmedik, görmeyeceğiz." dedi.



22 ÜYEDEN OLUŞACAK



Yapılan görüşmelerin ardından komisyon kurulması kabul edildi.



Tüm siyasi partiler olumlu yönde oy kullanırken 22 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.

