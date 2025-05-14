Doktorlar, çocuk doktoru olmak istemiyor.



Köklü kliniklerinde dahi çocuk doktoru bulmak zorlaşıyor.



Çocuk doktorluğu son yıllarda en az tercih edilen branşlardan. Tercih eden asistan doktorların bir bölümü de eğitimini tamamlamadan istifa ediyor. Çocuk onkolojisi, çocuk nefrolojisi, yenidoğan uzmanlığı gibi çocuk doktorluğunun yan dallarında da doktor sıkıntısı var.

"ETKİN BİR SAĞLIK HİZMETİ SUNAMAYACAĞIZ"



Konuya ilişkin NTV'ye açıklamalarda bulunan Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, "Sayımızın azalması çocuklara ciddi anlamda tehlike veriyor. Çocuklarımızın ciddi hastalıkları olursa birçok noktada onlara etkin bir sağlık hizmeti sunamayacağız. En büyük kaygımız bu bizim." dedi.

"ASİSTAN BULMAK ÇOK ZORLAŞIYOR"



Türk Pediatri Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Haluk Çokuğraş ise sadece Anadolu'da değil İstanbul içinde de çok eski köklü bilindik bir takım hastanelerin çocuk servislerinde de asistan doktor bulmanın zorlaştığını dile getirdi.



"Pek çok çocuk acil servisinde artık çocuk uzmanı olmayan hekimler çalışıyor." diye konuşan Prof. Dr. Çokuğraş, "Pediatri bölümülerinde asistan bulmak çok zorlaşıyor." dedi.

