Çocuk içeriklerine bakanlıktan müdahale: Binlercesi kaldırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların dijital ortamlarda psikososyal gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek içerikleri yakından izlediklerini belirtti. Bakan Göktaş, Sosyal Medya Çalışma Grubu aracılığıyla 2 bin 158 içeriğe müdahale ettiklerini bildirdi.

Çocuk içeriklerine bakanlıktan müdahale: Binlercesi kaldırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda dijitalleşmeyle çocukların büyük risk altında olduğunu vurgulayarak, çocukların dijital ortamda karşılaştıkları veya karşılaşabilecekleri içerikleri yakından takip ettiklerini aktardı.

Bu kapsamda Bakanlık bünyesinde oluşturulan Sosyal Medya Çalışma Grubu'nun çocukların dijital ortamda karşılaşabilecekleri riskleri tespit etmek, koruyucu ve önleyici faaliyetler yürütmek amacıyla aktif şekilde görevini sürdürdüğünü dile getiren Göktaş, çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici hizmetleri titiz şekilde yürüttüklerini ifade etti.

2 BİN 158 İÇERİĞE MÜDAHALE

Çocukların siber zorbalık, uygunsuz içerik, kişisel verilerin korunması ve mahremiyetin ihlali gibi konularda savunmasız konumda bulunduğunun altını çizen Göktaş, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak, çocukların dijital ortamlarda psikososyal gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek içerikleri yakından izliyoruz. Bu kapsamda Sosyal Medya Grubumuz aracılığıyla 2 bin 158 içeriğe müdahele ettik. Buna ek olarak riske maruz kaldığı tespit edilen çocuklara yönelik gerekli psikososyal desteği sağlıyoruz. İhtiyaç doğrultusunda sosyal hizmet müdahalesini de gerçekleştiriyoruz."

Göktaş, çocukların olumsuz içeriklere maruz kalmaması için müdahale sürecinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile işbirliği yaptıklarını dile getirdi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
  • Etiketler :
  • Haberler -
  • Haberler
  • Türkiye
  • Gündem
  • Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

TÜRKİYE HABERLERİ

Bakan Yerlikaya açıkladı: Bayram tatilinin ilk 4 gününde 26 kişi hayatını kaybetti

Bakan Yerlikaya açıkladı: Bayram tatilinin ilk 4 gününde 26 kişi hayatını kaybetti

Bakan Yumaklı'dan yangın açıklaması: "575 hektarlık alan zarar gördü"

Bakan Yumaklı'dan yangın açıklaması: "575 hektarlık alan zarar gördü"

Adana'da akaryakıt ve karpuz yüklü iki TIR çarpıştı, yangın çıktı

Adana'da akaryakıt ve karpuz yüklü iki TIR çarpıştı, yangın çıktı

Denizli'de silahlı saldırı: Baba yaralandı, oğlu yaşamını yitirdi

Denizli'de silahlı saldırı: Baba yaralandı, oğlu yaşamını yitirdi

Ataşehir'de otomobil taksiye çarptı: 3 yaralı

Ataşehir'de otomobil taksiye çarptı: 3 yaralı

Başakşehir'de korkunç anlar: Çocuğunu rehin alan baba gözaltında

Başakşehir'de korkunç anlar: Çocuğunu rehin alan baba gözaltında

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...