Çocuk işçiliğe milyonlarca liralık ceza

Mersin'de yapılan denetimlerde, kayıtsız yabancı ve çocuk işçi çalıştıran iş yerlerine toplam 2 milyon 200 bin TL ceza kesildi.

Çocuk işçiliğe milyonlarca liralık ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, SGK ve Maliye ekipleri tarafından eş zamanlı olarak halka açık işletmelerde denetim yapıldı.

Aralarında SPA, sauna, hamam ve masaj salonlarının da olduğu iş yerlerini kontrol eden 24 ekip, 5 farklı iş yerinde 12 kişinin kayıtsız olarak çalıştığını tespit edip yasal işlem başlattı.

5 iş yerine SGK ve Gelir İdaresi denetmenleri tarafından toplam 2 milyon 200 bin lira idari para cezası uygulandı.

2 ÇOCUK TESPİT EDİLDİ

Bir iş yerinde yaşı küçük 2 çocuğun çalıştığının tespitiyle, çocuklar gerekli işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

'ye giriş kaydı olmaksızın iş yerlerinde çalıştığı saptanan 4 yabancı uyruklu da sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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