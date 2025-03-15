Çocuk istismarından 6 yıldır aranan firari suçlu yakalandı
Çocuk istismarından 6 yıldır aranan ve hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı B.L.'nin Karabük'te yakalandı.
Jandarma ekipleri Karabük'te yapılan operasyonla 6 yıldır aranan zanlıyı yakalayarak adlu kurumlara teslim etti. İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Karabük İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından, çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 6 yıldır aranan, hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.L. Karabük'te yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Çocuklarımızı hedef alan karanlık zihniyetler, insanlık dışı eylemlerinin hesabını mutlaka verecekler. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."
🚨 JASAT'TAN KAÇAMADI ❗— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) March 15, 2025
"Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı" suçundan aranan B.L., Jandarmamızın titiz çalışmaları ile saklandığı yerde yakalandı.
Karabük İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timlerimiz tarafından,
📌 Çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 6 yıldır aranan,… pic.twitter.com/R2dKb2JDyi
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