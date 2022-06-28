Çocuk katili bazanın içinde yakalandı

Iğdır'da bir çocuğu 'kasten öldürme' suçundan aranan Sabri Demir, evinde saklandığı bazada yakalandı.

Haberler - DHA 28.06.2022 - 15:06

Çocuk katili bazanın içinde yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bir çocuğu ''kasten öldürme'' ve 38 ayrı suçtan arama kaydı bulunan Sabri Demir'in Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyünde yaşadığını belirleyerek kaldığı eve baskın yaptı.

Demir, saklandığı bazanın içinde yakalandı.

Gözaltına alınan Demir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bu arada jandarma ekipleri Demir'in evinin bahçesinde bulunan motosikletin 2018’de çalındığını belirleyerek, sahibine teslim etti.

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