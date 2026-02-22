Çocuk kavgasına aileler karıştı. 10 yaralı
22.02.2026 04:39
Anadolu Ajansı
AA
Şanlıurfa'da çocuklar arasında çıkan kavga, iki aile üyelerinin de karışmasıyla taşlı ve sopalı çatışmaya dönüştü. 1'i ağır 10 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki aile arasındaki tartışma adeta meydan savaşına dönüştü.
Olay Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Çocuklar arasında çıkan kavga, ailelerin katılmasıyla büyüdü. Olay onlarca kişinin katıldığı taşlı ve sopalı kavgaya dönüşünce mahalleye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kavgada 1'i ağır 10 kişi yaralandı. Polis mahallede önlem aldı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.