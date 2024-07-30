Çocuk kavgasında anne ve 2 oğlu hayatını kaybetti

Kayseri'nin Develi ilçesinde iddiaya göre çocuk yüzünden 2 aile arasında çıkan kavgada anne ve 2 oğlu tüfekle vurularak hayatını kaybetti.

Çocuk kavgasında anne ve 2 oğlu hayatını kaybetti

İilçeye bağlı Küçük Künye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre 2 aile arasında yüzünden kavga çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine taraflardan S.A. tüfekle Nuray Dabaz ve oğulları Ali Dabaz ile Serkan Dabaz'a ateş etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde anne ve 2 oğlunun hayatını kaybettiği belirlenirken, S.A. da ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Anne ve oğulların cenazeleri yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, S.A. da işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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