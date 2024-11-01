Çocuk kavgasında kan aktı: 1 ölü

Kızıklı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, çocukların arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgaya aileler karıştı. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancayla vurulan Hakan Çakıroğlu yaşamını yitirirken, Emrah Bozdaş ise yaralandı.



Çakıroğlu’nun cenazesi Burhaniye Devlet Hastanesi'nin morguna götürülürken, Bozdaş ise Edremit Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Jandarma 2 kişi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



