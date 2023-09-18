Çocuk motosiklet sürücüsü kazada öldü

Niğde'de minibüsün çarptığı motosikletteki 1 çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı.



Y.Ü. (41) idaresindeki 68 KE 985 plakalı minibüs, Derinkuyu-Kayırlı yolunda plakası bulunmayan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklete arkadan çarptı.



İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.



Kazada, motosiklette bulunan çocuklardan Y.Ö. (14) hayatını kaybetti, ağır yaralanan N.E.Y. (15), Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Minibüsün sürücüsü gözaltına alındı.

