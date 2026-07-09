Çocuk parkında boşandığı kadını katletti, 4 yaşındaki kızını yaraladı

Çisem Çalkantı, 4 yaşındaki kızı Ö.N.K. ile birlikte Kırklareli Demirtaş Mahallesi'ndeki çocuk parkında oturdukları sırada bir süre önce boşandığı eşi Y.K. ile karşılaştı.

Y.K., belinden çıkardığı silahla eski eşi ile minik kızına ateş ederek olay yerinden kaçtı. 112 Acil Sağlık ekipleri ağır yaralanan kadın ile çocuğu Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralı kadın tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, kızı ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Savcı ve olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. Kaçan şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.