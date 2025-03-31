Çocuk parkında dehşet! 14 yaşındaki çocuk öldü

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan çocuk parkında 14 yaşındaki M.A.S. ile kimliği belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.S. göğsünden bıçaklanırken, şüpheli de olay yerinden kaçarak uzaklaştı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.A.S. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinden sonra Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.



Polis ekipleri de kaçan şüpheliyi yakalamak için arama çalışması başlattı.