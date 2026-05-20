Çocuk parkında korkunç ölüm. 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde bulundu

Yeşilyurt ilçesi Seyran Mahallesi'nde bulunan Şehit Metin Selçuk Çocuk Parkı’nda dün sabah saatlerinde vatandaşlar korkunç bir manzarayla karşılaştı.

Parktaki kameriyede bir kişinin asılı olduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde 18 yaşındaki Beyzanur N.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç kızın cansız bedeni yapılan otopsi işlemlerinin ardından Malatya Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.