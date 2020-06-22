Çocuk parkında maskeyi gözlerine takıp körebe oynadılar

DHA 22.06.2020 - 17:05 | Son Güncelleme : 22.06.2020 - 17:22
İstanbul'un Fatih ilçesinde dün akşam Arkeoloji Parkı'na giden bir grup genç corona virüs kurallarını hiçe saydı.
Gençlerden biri maske ile gözünü kapattı, körebe oyunu başladı.
Parktaki kaydırağın tepesine çıkan maskeli bir genç, arkadaşlarını yakalamaya çalıştı.
Ağız ve burnu kapatması gereken maskesi gözünde bulunan gencin arkadaşları da maskelerini düzgün takmadı.
Gençlerden bazılarının maskesiz olduğu bazılarının da maskeyi düzgün takmadığı görüldü.
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