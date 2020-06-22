Çocuk parkında maskeyi gözlerine takıp körebe oynadılar

İstanbul Fatih'te bir çocuk parkında corona virüsten korunmak için takılması zorunlu olan maskeyi gözüne takıp körebe oynayan gençler cep telefonuyla görüntülendi.

DHA 22.06.2020 - 17:05 | Son Güncelleme : 22.06.2020 - 17:22

Çocuk parkında maskeyi gözlerine takıp körebe oynadılar

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İstanbul'un Fatih ilçesinde dün akşam Arkeoloji Parkı'na giden bir grup genç corona virüs kurallarını hiçe saydı.

Gençlerden biri maske ile gözünü kapattı, körebe oyunu başladı.

Parktaki kaydırağın tepesine çıkan maskeli bir genç, arkadaşlarını yakalamaya çalıştı.

Ağız ve burnu kapatması gereken maskesi gözünde bulunan gencin arkadaşları da maskelerini düzgün takmadı.

Gençlerden bazılarının maskesiz olduğu bazılarının da maskeyi düzgün takmadığı görüldü.

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