Çocuk parkında tekmeli yumruklu kavga
Tekirdağ'da çocuk parkında iki grup arasında kavga çıktı. an tekmeli ve yumruklu kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Çorlu Reşadiye Mahallesi'ndeki çocuk parkında, dün gece saatlerinde iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Mahalleli, kavga edenlere müdahale edip dağılmalarını sağladı.
Olay anları ise çevreden bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Polis, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı
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