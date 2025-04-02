Çocuk parkında tekmeli yumruklu kavga

Çorlu Reşadiye Mahallesi'ndeki çocuk parkında, dün gece saatlerinde iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Mahalleli, kavga edenlere müdahale edip dağılmalarını sağladı.



Olay anları ise çevreden bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Polis, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı