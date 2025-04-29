Çocuk parkını ateşe verdiler

İstanbul'un Avcılar ilçesi Tahtakale Mahallesi'ndeki Kent Park'ta bulunan çocuk oyun grubu, 21 Nisan'da saat 22.00 sıralarında şüpheli kişi veya kişilerce benzin dökülerek ateşe verildi.

Alevler kısa sürede çocuk oyun grubu ve zeminine yayıldı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Olay yerine gelen belediye ekipleri demir yığınına dönen çocuk oyun grubu ve yanan zemini söktü.

Park içerisindeki çocuk oyun grubu ve zemini yenilenirken Tahtakale Mahalle Muhtarı İnci Açık Şenel ve Avcılar Belediyesi'nin, şüphelilerin yakalanması için Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulunduğu öğrenildi.