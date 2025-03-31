Çocuk psikolojisi uzmanı Haluk Yavuzer hayatını kaybetti (Haluk Yavuzer kimdir?)

İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Psikolojisi alanında önemli çalışmalara imza atan Prof. Dr. Haluk Yavuzer’in hayatını kaybettiğini duyurdu. Fakülteden yapılan açıklamada, "Kendisi, ülkemizde eğitimin gelişimine yön veren öncü çalışmaları, akademik duruşu ve topluma yaptığı katkılarla daima saygıyla anılacaktır" ifadelerine yer verildi.

HALUK YAVUZER KİMDİR?



Haluk Yavuzer İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı, profesör.



1961-1965 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Pedagoji Bölümünde okumuş, mezun olmuş aynı bölümde doktorasını 1971 yılında vermiştir. Doktora eğitiminden sonra Londra Üniversitesinde Çocuk Psikolojisi ve Eğitimi ile Çocuk Suçluluğu konusunda incelemeler yapmıştır. Dr. Yavuzer, 1989 yılından itibaren faaliyete geçen ve ana-baba eğitimini amaçlayan Ana-baba Okullarının kurucusudur. Dr. Yavuzer fakültesini temsilen 2 dönem İstanbul Üniversitesi Senatosu üyeliği, 6 yıl da Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. Ayrıca Avrupa Birliği sponsorluğunda 0-6 yaş Evde Çocuk Bakım ve Eğitim Elemanı Yetiştirme Projesinin eğitim koordinatörlüğü, Tübitak Eğitim ve İletişim Projeleri Değerlendirme Komisyonu üyeliği gibi görevleride üstlenmiştir.