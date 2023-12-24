Çocuk sporculara istismar iddiası! Müdür vekili gözaltında

Ağrı'da çocuk sporculara istismar iddiasında müdür vekili gözaltına alınırken olayla ilgili müfettiş görevlendirildi.

Erkan K.'nın, çocukları kamplarda, etkinliklerde ya da otele çağırarak istismar ettiği öne sürüldü.

Evli ve iki çocuk babası şüphelinin çocuklara gönderdiği müstehcen mesajlar da sosyal medyada paylaşıldı. Bu paylaşımlar üzerine soruşturma başlatıldı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, Erkan K.'nın gözaltına alındığı ve görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca olayı soruşturmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığınca iki müfettiş görevlendirildiği ifade edildi.