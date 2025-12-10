Çocuk suçlularla ilgili düzenleme. Aile Bakanı Göktaş AK Parti grup yönetimi ile toplandı

Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesinin ardından daha fazla gündemde olan suça sürüklenen çocuklarla ilgili düzenlemeler, 11 Yargı Paketi içinde de vardı. Cezaların arttırılmasına ilişkin düzenlemeler son anda o paketten çıkarıldı.

Çocuklarla ilgili daha fazla araştırılmanın yapılması için TBMM'de bir araştırma komisyonu kurulması kararlaştırıldı.

Bunun öncesine Aile ve sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Meclis'te Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Ak Parti kurmaylarıyla toplantıda.



Halihazırda cezaevlerinin çocuklar için ıslahtan çok cezalandırma odaklı olduğuna yönelik eleştiriler vardı, bunlar konuşuluyor. 11. Yargı Paketi'nde 15-18 yaş gurubu için adam öldürmenin ceza üst sınırının arttırılması planlanıyordu. Ancak son anda paketten çıkarılmıştı.