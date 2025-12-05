Çocuk sürücü ağır yaralandı, arkadaşı öldü

Adana'da çocuk sürücünün sebep olduğu kazada 1 çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesinde meydana geldi. 14 yaşındaki Ç.K.'nin kontrolü yitirdiği otomobil önce yol kenarındaki çöp konteynerine, ardından da park halindeki kamyonete ve iki katlı müstakil evin duvarına çarptı.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada demir yığınına dönen otomobilde sıkışan sürücü Ç.K. ile yanındaki arkadaşı 15 yaşındaki Bünyamin Serin, itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı. Sağlık ekibi Serin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Ç.K. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.