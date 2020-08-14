Çocuk sürücü direksiyonda: Araç yoğunluğuna aldırmadılar

Aksaray'da küçük yaştaki çocuk otomobil kullanırken görüntülendi.

Anadolu Ajansı 14.08.2020 - 13:45

Çocuk sürücü direksiyonda: Araç yoğunluğuna aldırmadılar

Aksaray'da küçük yaştaki çocuğun yoğun trafikte araç kullanması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, trafiğin yoğun olduğu Aksaray-Ankara kara yolunda, kent merkezi istikametine seyir halindeki araç sürücüleri inanılmaz bir görüntüyle karşılaştı.

Yanlarından hızla geçen aracı 10 yaşlarındaki bir çocuğun kullandığını gören diğer sürücüler, gördükleri manzarayı şaşkınlıkla izledi.

YOĞUN TRAFİĞE ALDIRMADILAR

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüde, direksiyon başındaki küçük yaştaki bir çocuk, içinde yetişkinlerin de bulunduğu aracı, trafiğin yoğun olduğu kara yolunda çevredekilere aldırış etmeden kullanıyor.

Önündeki araçları sollayarak ilerleyen çocuğun yanında ve arka koltukta oturan yetişkinlerin rahat tavırları ise dikkati çekti.

VATANDAŞLAR POLİSE BİLDİRDİ

Küçük yaştaki çocuğa araç kullandırılmasına tepki gösteren vatandaşlar ise durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine şehir girişlerinde önlem alan polis, aracın yakalanması için çalışma başlattı.

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