Çocuk sürücü felaketi: Bebek öldü, ablası ağır yaralı

Feci kaza Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Dokurcun Dedeler mahallesinde meydana geldi.

Köy içinde babasına ait patpat olarak bilinen tarım aracını kullanan 12 yaşındaki A.T., 2 yaşındaki Eslem Ayaz ile 6 yaşındaki ablası N.A.'ya çarptı. Savrulan iki kardeş ağır yaralandı.

Yaralı kardeşler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak minik Eslem Ayaz kurtarılamadı. Durumu ağır olan N.A. ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza sonrası 12 yaşındaki A.T., gözaltına alındı.