Çocuk sürücü kaza yaptı

Manisa'nın Salihli ilçesinde 12 yaşındaki bir çocuğun sürücü koltuğunda olduğu otomobil duvara çarptı.



Olay, dün saat 16.00 sıralarında İzmir-Ankara E96 kara yolunda bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Salihli istikametinden Kula yönüne giden otomobilin sürücüsü, benzin istasyonunda mola verdi.

Bu sırada M.C.T., üzerinde anahtarı bulunan park halindeki otomobilin sürücü koltuğuna oturdu. Kontağı çeviren M.C.T. geri vitese takıp, gaza bastı.

Bu sırada paniğe kapılan bir yakını, sürücü kapısı açık olan otomobili durdurmak isterken, bir süre sürüklenip, yere düştü.

Otomobil ise istasyonda duvara çarparak durdu.