Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, 16 yaşındaki gencin kullandığı otomobilin kaza yapması sonucu bir kişi öldü, sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 16 yaşındaki N.A'nın kullandığı otomobil, Zülfikar ile Sarıbaşak mahalleleri arasında, önce yol kenarındaki kayalıklara ardından da elektrik direğine çarptı.
Kazada, sürücü N.A. ile araçtaki Devran Arı (15) ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Arı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü N.A'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Çocuk sürücü kaza yaptı, arkadaşı öldü
Anadolu AjansıTürkiye
Gaziantep'te 16 yaşındaki sürücünün kullandığı araç kayalıklara çarptı. Kazada sürücü yaralandı, yanındaki arkadaşı hayatını kaybetti.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, 16 yaşındaki gencin kullandığı otomobilin kaza yapması sonucu bir kişi öldü, sürücü yaralandı.