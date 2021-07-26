Çocuk tacizcisini deşifre eden aileye tehdit

Bursa'da güpegündüz kapısının önünden götürdüğü 5 yaşındaki kız çocuğunu öpen 45 yaşındaki zanlı tutuklandı. İddiaya göre zanlının yakınları güvenlik kamerası görüntülerini emniyete veren aileyi tehdit tehdit etmeye başladı. Görüntüleri emniyete veren Murat Kırtorun, "Zanlının kız kardeşi mahallemize gelerek beni tehdit etti. Kolunun kırık olduğunu göstererek benim kırdığım konusunda iftira attı" dedi.

İHA 26.07.2021 - 17:00 | Son Güncelleme : 26.07.2021 - 17:10

Çocuk tacizcisini deşifre eden aileye tehdit

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Bursa’da birkaç hafta önce merkez Yıldırım ilçesinde 45 yaşındaki bir fabrika işçisi, sokak ortasında oynayan 5 yaşındaki kız çocuğunu evinin önünden götürüp ara sokakta öptü.

Durumu fark eden mahalle sakinleri, Murat Ö. isimli zanlıyı yakalayıp tekme tokat dövdü. Kanlar içinde bırakılan Murat Ö., polise teslim edildi.

Zanlının olayın yaşandığı mahalleye yakın bir yerde oturduğu öğrenilirken, kızı kaçırdığı anlar ise bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yaşanan olayın ardından mahalle sakinleri isyan ederken, zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

KOLUNU KIRMAKLA SUÇLADI

Yaşanan ürpertici olayın üzerinden uzun süre geçmeden, yakalanan zanlının ailesi mahalleye gelerek, güvenlik kameralarını emniyete teslim eden aileye tehditler savurdu.

Yaşanan bu anlar ise yine o güvenlik kamerasına yansıdı. Kolu alçıda olan kişi, görüntüleri emniyete veren Murat Kırtorun’u kolunu kırmakla suçladı.

Yaşanan olayın ardından güvenlik kameralarının sahibi Murat Kırtorun, “Bazı hırsızlık olayları yaşadığımız için evin dört bir yanına güvenlik kameraları yerleştirdim. Daha sonra böyle bir olay başımıza geldi. Ben de vatandaşlık görevi olarak gidip o görüntüleri emniyet güçlerine teslim ettim. Bu durumdan rahatsız olan zanlının kız kardeşi mahallemize gelerek beni tehdit etti. Kolunun kırık olduğunu göstererek benim kırdığım konusunda iftira attı" dedi.

Davanın geri çekilmesi içinde, davacı aileye para teklif ettiklerini söyleyen Kırtorun, “Vatandaşlardan isteğim, durumu olanlar kamera taksınlar. En azından caydırıcı olurlar. Ben Murat Ö.’nün ablası hakkında da kamera görüntüleriyle suç duyurusunda bulundum. Bu gibi kişiler cezaevinden çıkmasın ki diğer kişilere örnek olsun. Böyle bir şeye yeltenmesinler” diye konuştu.

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