Çocuk tacizi şüphelisi adli kontrolle serbest

Mersin'de sokakta oyun oynayan çocukları taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan E.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çocuk tacizi şüphelisi adli kontrolle serbest

'in Toroslar ilçesi Çağdaşkent Mahallesi’nde 15 Mayıs’ta altyapı çalışması yapan özel firmanın taşeron işçisi, çocukların özel bölgelerine dokunduğu dair anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Çocuk tacizi şüphelisi adli kontrolle serbest - 1

Görüntüleri inceleyen ekipler, şüpheli E.K.'yi tespit ederek gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K., çıkartıldığı nöbetçi mahkemede adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 

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