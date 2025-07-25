Çocuk yargılaması değişecek mi? | Minguzzi cinayetinin ardından cezaların artırılması gündemde

İstanbul'da 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesi 18 yaşından küçüklerin yargılanmasıyla ilgili tartışma başlattı.



Minguzzi ailesi caydırıcı ceza verilmesi için mücadelesini sürdürürken yeni bir yasal düzenleme için hazırlık var.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Önümüzdeki günlerde çocuk yargılamalarıyla ilgili yeni bir yargı paketini milletvekillerimizin takdirlerine arz edeceğiz." demişti.



CEZADA KADEMELİ ARTIŞ GÜNDEMDE

Düzenlemeyle suça sürüklenen çocuğa verilecek cezanın kademeli olarak artırılması gündemde.

Mevcut yasada 12 yaşın altında ceza sorumluluğu yok. 12-15 yaş arası Adli Tıp raporuyla cezada indirim söz konusu oluyor.

15-18 yaş arası yine raporla cezada belli bir indirim var. Cezaların yaşa göre yeniden belirlenmesi gündemde.



Sadece 18 yaşından küçük suçluya değil ailelere ceza uygulanması ve çocuğu suça sürüklediği tespit edilenlere yönelik cezaların artırılması da tartışılıyor.

DÜNYADAKİ ÖRNEKLER İNCELENİYOR



Düzenlemenin tamamlanması için dünya örnekleri de inceleniyor. Yeni yasama yılında yani 1 Ekim'den sonra bu konuda bir adım atılabileceği ifade ediliyor.



Minguzzi cinayetinde zanlılar 18 yaşından küçük olduğu için cezada indirime gidilecek, ağırlaştırılmış müebbet cezası çıkması halinde hukukçulara göre 10-15 yıl içinde cezaevinden çıkabilecek.

