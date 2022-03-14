Çocukken cinsel istismarına uğradığı için öldürdüğünü iddia etti, ağırlaştırılmış müebbet istendi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde geçen yıl yaşanan olayda Kenan Cesur, evinde pompalı tüfekle Ramazan Çar'ı vurdu. Evden çıkıp kaçmaya çalışan Çar'ın arkasından giden Cesur, ateş etmeye devam etti.

İhbarla gelen sağlık ekipleri, Çar'ın öldüğünü belirledi. Polis ekipleri de Cesur'u kullandığı pompalı tüfekle birkaç sokak ilerideki mezarlıkta yakaladı.

Adliyeye sevk edilen Kenan Cesur, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili hazırlanan iddianame, Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

"6-7 YAŞLARINDA BANA TECAVÜZ ETTİ"



Kenan Cesur, iddianamede yer alan ifadesine göre, "Yevmiye ile çalışmaktayım. Ramazan Çar, bizim köylümüz olur. 6-7 yaşlarında köyde hayvan otlatıyordum. Ramazan Çar, benim elimi ve kolumu bağlayarak bana tecavüz etti. Bu olaydan kimseye bahsedemedim, psikolojim bozuldu. Uyuşturucu bataklığına düştüm. Ramazan Çar, hayvanlara bile tecavüz ederdi. Bu yaşanan olaydan çok etkilendim ve husumet besledim" dedi.

Olay günü yaşananları da anlatan Kenan Cesur, şunları kaydetti:



"İzinli olduğumda olay yeri olan eve, esrar ve içki içmeye gelirdim. O eve benden başka giren çıkan olmazdı. Olay günü de esrar ve alkol içmeye gittim. Akşam, Ramazan benim evime geldi. Bu olaydan önce hiç gelmezdi ancak benim kaldığım yeri bilirdi. Ramazan geldiğinde bana, 'Nasıl da senden dedemin, babamın intikamını aldım. Sana nasıl tecavüz ettim' diyerek olayı hatırlattı. Ben de anlık hışım ile arka odadaki pompalı tüfeği aldım. İçerisine 3 tane fişek koyarak, Ramazan'ın karın ve göğüs bölgesine üçünü de ateşledim"



EVE BERABER GİTTİKLERİ BELİRLENDİ



İddianamede; polis olay yeri inceleme tutanağı, görgü tanıklarının ifadeleri, kriminal laboratuvarın raporu ve bölgeden toplanan güvenlik kamerası görüntülerine de yer verildi.



Ramazen Çer, Kenan Cesur tarafından pompalı tüfekle öldürüldü.

Güvenlik kamerası incelemelerine göre; olay öncesi Ramazan Çar'ın bölgedeki hemşehri derneğinde bulunduğu, Kenan Cesur'un sonradan bu derneğe gelerek Çar'ın yanına gittiği, ikilinin bir süre konuştuktan sonra Cesur'un başıyla işaret ederek Çar'ı dışarı çağırdığı bilgisine yer verildi.



Birlikte dışarı çıkan ikilinin peş peşe yürüyerek Kenan Cesur'un evine gittikleri belirlendi. Adli Tıp Kurumu'nca dosyaya eklenen raporda ise Cesur'un Ramazan Çar tarafından istismar edildiğine dair delil sunmaması ve aradan 30-35 yıllık süre geçmiş olması nedeniyle tıbbi yönden herhangi bir tespit yapılamayacağı belirtildi.



"ÖLDÜRME EYLEMİNİ ÖNCEDEN TASARLADI"



Cumhuriyet savcısı da Kenan Cesur'un öldürme eylemini önceden tasarladığına kanaat getirdi.



Savcı, sanığın, Ramazan Çar'ı yaklaşık 2 yıldır öldürmeyi düşündüğü, olay günü maktulü öldürme kastıyla hareket ettiği, bir şekilde evine gelmesini sağlayarak, evdeki pompalı tüfek ile arka arkaya Çar'ın hayati bölgelerine ateş ettiğine vurgu yaptı.



Bu nedenle Kenan Cesur'un 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanmasını talep etti.

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"BİZE ATEŞ ETMEYE BAŞLADILAR ARKADAŞIM BRENT VURULDU"