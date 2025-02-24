Çocuklar aracın kar topu attı, sinirlenip silahla tehdit etti

İstanbul Eyüpsultan'da aracına kar topu attan çocukları silah çekerek tehdit eden H.I. tutuklandı.

Çocuklar aracın kar topu attı, sinirlenip silahla tehdit etti

İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla birlikte 5. Levent Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi'nde site içerisinde kar topu oynayan çocuklar, yoldan geçen araçlara da kar topu atmaya başladı.

Otoparktaki aracına kar topu gelmesine sinirlenen H.I., bir apartman girişine kadar takip ettiği çocukları ruhsatsız silahıyla tehdit etti.

Çocuklar aracın kar topu attı, sinirlenip silahla tehdit etti - 1

Şikayet üzerine siteye gelen polis ekiplerinin gözaltına aldığı H.I. adliyeye sevk edildi.

Binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde belindeki silahla çocukları tehdit ettiği tespit edilen H.I. adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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