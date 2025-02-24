Çocuklar aracın kar topu attı, sinirlenip silahla tehdit etti

İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla birlikte 5. Levent Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi'nde site içerisinde kar topu oynayan çocuklar, yoldan geçen araçlara da kar topu atmaya başladı.



Otoparktaki aracına kar topu gelmesine sinirlenen H.I., bir apartman girişine kadar takip ettiği çocukları ruhsatsız silahıyla tehdit etti.