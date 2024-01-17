Çocuklar arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Erzurum'da çocuklar arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Çocuklar arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, merkez Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde, H.B. (16), E.B. (15), E.B. (16) ve E.A. (15) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine E.A. bacak ve karın kısmından, H.B. ise bacak kısmından bıçakla yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Çocuklar arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı - 1

Polis ekipleri olaya karışan 2 çocuğu, ailelerinin ihbarı üzerine gözetim altına aldı.

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