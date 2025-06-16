Çocuklar arasında ölümcül husumet: Sırtından bıçakladı
İstanbul'da bıçaklanarak ağır yaralanan 16 yaşındaki çocuk, hastanede hayatını kaybetti.
İstanbul Küçükçekmece Fevzi Çakmak Mahallesi Güldallar Sanayi Sitesi'nin önünde bisikletiyle duran 16 yaşındaki B.B.'ye arkadan yaklaşan 17 yaşındaki F.C. bıçakla saldırdı.
Sırtına aldığı bıçak darbelerinin ardından bir süre ayakta kalan B.B., daha sonra yere düştü.
HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan B.B. hayatını kaybetti.
SALDIRGAN YAKALANDI
Öte yandan olay yerinden kaçan şüpheli F.C. ise polis ekipleri tarafından yakalandı.
Yapılan incelemede, şüpheli F.C. ile B.B.'nin arasında daha önce yaşanan bir olaydan dolayı husumet bulunduğu öne sürüldü.
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