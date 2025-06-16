Çocuklar arasında ölümcül husumet: Sırtından bıçakladı

İstanbul Küçükçekmece Fevzi Çakmak Mahallesi Güldallar Sanayi Sitesi'nin önünde bisikletiyle duran 16 yaşındaki B.B.'ye arkadan yaklaşan 17 yaşındaki F.C. bıçakla saldırdı.

Sırtına aldığı bıçak darbelerinin ardından bir süre ayakta kalan B.B., daha sonra yere düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan B.B. hayatını kaybetti.

SALDIRGAN YAKALANDI

Öte yandan olay yerinden kaçan şüpheli F.C. ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yapılan incelemede, şüpheli F.C. ile B.B.'nin arasında daha önce yaşanan bir olaydan dolayı husumet bulunduğu öne sürüldü.

