Çocuklar için 'rol model' projesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, devlet korumasındaki çocukları alanında başarılı olmuş kişilerle bir araya getiriyor. Rol model buluşmalarında çocuklar sporcular, sanatçılar, doktorlar , gazeteciler gibi farklı meslek gruplarından büyükleri dinledi, onlara sorular sordu .





Rol Model Projesi ile çocukların sanatsal, kültürel ve sosyal etkinliklere olan ilgilerini artırmak ve gelecek planlarına katkı sağlamak hedefleniyor.

Rol model buluşmalarına her alandan çocuklara örnek olabilecek 3 bin 491 yetişkin katıldı. Doktor, akademisyen, öğretmen, hakim, savcı, kütüphaneci, arkeolog, vali, gazeteci, yazar, sporcu, oyuncu ve marangoz gibi çeşitli meslek gruplarının temsilcileri çocuklara deneyimlerini, mesleklerini anlattı, sorularını yanıtladı.

Projenin "toplumda ön plana çıkmış, meslekleri ve yaptıklarıyla çocuklara ilham verecek kişilerle sürmesi planlanıyor.

