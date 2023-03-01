'Çocuklar organ mafyasının eline düştü' iddiasına açıklama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, deprem nedeniyle refakatsiz kalan çocukların organ mafyasının eline düştüğü iddialarını yalanladı. Yanık, "Bu konuda yapılan bir tek ihbar yok." dedi.

'Çocuklar organ mafyasının eline düştü' iddiasına açıklama

Kahramanmaraş merkezli depremler çok sayıda çocuğu refakatsiz bıraktı.

Kimliği tespit edilemeyen ebeveynsiz çocuklarla ilgili  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan yeni bir açıklama geldi.

Çocukların organ mafyasının eline düştüğü iddialarını da yalanlayan Yanık, "Bu konuyla bakanlığa gelen bir tek ihbar yok. Bunu kasten yapan arkadaşlarımız var. Bunun farkındayız." ifadelerini kullandı.

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KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEYEN 83 ÇOCUK VAR

Yanık, dün itibariyle kimliği tespit edilemeyen 83 çocuk olduğunu söyledi. Refakatsiz çocukların bakanlığın takibinde olduğunu söyleyen Yanık, "Yoğun bakımda olup kimliği tespit edilemeyen çocuklarımız var. Kimliği tespit edilmeyen çocuklarımızı tespit ettikten sonra ailenin ihbarlarını değerlendirdikten sonra kolluk gücü devreye girer." dedi.

"MİLLET ÇOCUKLARINA SAHİP ÇIKAR"

Yanık, "Kimliği tespit edilemeyen çocuklarımızın doğrudan kimliği tespit çalışmalarına devam ediyoruz. Bu millet çocuklarına sahip çıkar." diye konuştu.

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