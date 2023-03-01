'Çocuklar organ mafyasının eline düştü' iddiasına açıklama

Kahramanmaraş merkezli depremler çok sayıda çocuğu refakatsiz bıraktı.

Kimliği tespit edilemeyen ebeveynsiz çocuklarla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan yeni bir açıklama geldi.



Çocukların organ mafyasının eline düştüğü iddialarını da yalanlayan Yanık, "Bu konuyla bakanlığa gelen bir tek ihbar yok. Bunu kasten yapan arkadaşlarımız var. Bunun farkındayız." ifadelerini kullandı.