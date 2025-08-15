Çocuklar tuz ruhuyla karışım hazırlayıp kıraathaneye attı: 1 yaralı
İstanbul Küçükçekmece'de maytap, alüminyum folyo ve tuz ruhuyla hazırladıkları şişeyi kıraathaneye atan 4 çocuk gözaltına alındı. Olayda 1 kişi yaralandı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi’nde bir grup çocuk henüz bilinmeyen bir nedenle maytap, alüminyum folyo ve tuz ruhu ile hazırladıkları şişeyi kıraathaneye attı.
Çocukların kıraathaneye zarar vermeye çalıştıkları olayda G.A. isimli şahıs yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
4 ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI
Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polisin yaptığı çalışmalarda maytap ve zarar verici maddeleri atarak olay yerinden kaçanların Y.D. (14), Ö.K. (16), Ö.B. (15) ve M.E.P. (15) olduğu belirlendi.
Kimliği belirlenen şüpheliler, yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
