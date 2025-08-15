Çocuklar tuz ruhuyla karışım hazırlayıp kıraathaneye attı: 1 yaralı

Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi’nde bir grup çocuk henüz bilinmeyen bir nedenle maytap, alüminyum folyo ve tuz ruhu ile hazırladıkları şişeyi kıraathaneye attı.

Çocukların kıraathaneye zarar vermeye çalıştıkları olayda G.A. isimli şahıs yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

4 ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polisin yaptığı çalışmalarda maytap ve zarar verici maddeleri atarak olay yerinden kaçanların Y.D. (14), Ö.K. (16), Ö.B. (15) ve M.E.P. (15) olduğu belirlendi.

Kimliği belirlenen şüpheliler, yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.