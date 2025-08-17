Çocuklar yangın çıkardı: 995 haneli tatil sitesi duman altında kaldı

Yangının çöplük alanda başladığını anlatan Ali Çetinkaya Mahalle muhtarı Okan Seçen, "Mahallemizin çöplük alanında çocukların hatasından dolayı çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çok şükür zamanında müdahalesiyle evlere sıçramadan önü hemen hemen şu anda alınmış durumda. Bu esnada emeği geçen bütün arkadaşlara çok teşekkür ederiz. Gerekli bütün tedbirler alındı. Şu anda kontrol altında." diye konuştu.