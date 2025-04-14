Çocuklara 6 hastalık için tek aşı

Aşı takvimi değişti.



Ankara'da Çayyolu Eğitim Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret eden Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yeni döneme ilişkin bilgi verdi.



Difteri, boğmaca, tetenoz için koruma sağlayan 5'li karma aşısına ilave olarak Hepatit B aşısının da eklendiğini duyuran Memişoğlu, "Aşılar sayesinde insanlık bulaşıcı hastalıkla mücadele ediyor." dedi.



Yaşam süresinin artığını da dile getiren Memişoğlu, "Çocuk felci, difteri çiçek hastalığı görmememizin en önemli sebebi aşılar. Aşılar da bizi bulaşıcı salgın hastalıklardan koruyan en önemli özellik." dedi.



Memişoğlu, aşı takvimine uyulması gerektiğini de sözlerine ekledi.