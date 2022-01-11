Çocuklara ait müstehcen görüntü operasyonu: 44 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından TCK'nin 226/3. maddesinde düzenlenen "Çocukların kullanıldığı müstehcen ürünleri ülkeye sokma, çoğaltma, satma, depolama, bulundurma ve kullanma" suçundan soruşturma yürütülüyor.

Soruşturma kapsamında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca Telegram isimli sosyal paylaşım uygulamasındaki gruplarda çocuğun cinsel istismarına konu olabilecek içerikteki müstehcen görüntülerin paylaşıldığı ve bu görüntülerin para karşılığı satıldığı tespit edildi.



Bu gorüntüleri satan veya satın alan 46 şüpheliden 2'si hakkında aynı konu ve suç tarihlerinde başka dosyalardan işlem yapıldığı belirlendi.



Bunun üzerine haklarında gözaltı kararı verilen 44 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheliler arasında doktor, polis, sözleşmeli er adayı ve uzman erbaşın da bulunduğu 4 kamu personeli bulunduğu ortaya çıktı.

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