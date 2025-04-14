Çocuklara cinsel içerikli mesaj gönderen Ali Efe Güneş için gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyadan çocuklara cinsel içerikli mesajlar attığı iddia edilen artistik buz pateni sporcusu Ali Efe Güneş hakkında "cinsel istismar", "cinsel taciz" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlatıldı.



Güneş hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.



Sosyal medyada paylaşılan mesajlarda Güneş'in birden fazla kişiye cinsel istismar ve tacize varan mesajlar attığı iddia edilmişti.



ALİ EFE GÜNEŞ KİMDİR?



6 Nisan 2005'te Ankara'da doğan Ali Efe Güneş, bireysel ve serbest stil buz pateni kategorilerinde yarıştı. 2022 yılında düzenlenen 15. Europa Cup Skate Helena'da ve 2023 Türkiye Gençler Şampiyonası'nda Genç Erkekler kategorisinde birincilik elde etti.



