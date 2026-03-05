Çocuklara koruma kalkanı: Sabıkalılar çocuklara yaklaşamayacak

Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Meclis'e sunuldu.

Teklifte, cinsel istismar, kasten adam öldürme, cinsel saldırı gibi suçlardan sabıkası olanların, çocuklarla doğrudan temas gerektiren alanlarda çalışmaları ve çocukların bulunacağı işyeri işletmeleri yasaklandı.

Teklifin gerekçesinde, “Hüküm giymiş kişilerin, cezalarının infazından sonraki süreçte çocuklarla doğrudan temas gerektiren alanlarda bulunmalarının, telafisi imkansız riskler barındırdığı göz önünde bulundurulduğunda kamu düzeni ve başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması amacıyla ölçülülük ilkesi gözetilerek düzenleme yapılmaktadır.” denildi.

SABIKALILAR ÇOCUKLARDAN UZAK TUTULACAK

Düzenlemede, “Haklarında insan ticareti, kasten öldürme, cinsel saldırı, çocuklara cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, müstehcenlik, fuhuş suçlarından haklarında kesinleşmiş hüküm bulunan kişilerin" bir dizi alanda çalışması kısıtlandı.

Teklifte, bu tür suçlardan sabıkası olanlar için şu düzenlemeye yer verildi:

"Bahse konu suçların nitelikleri göz önünde bulundurulduğunda kamuya, özel sektöre veya sivil toplum kuruluşlarıma ait her ne adla olursa olsun çocukların yoğun olarak bulunduğu çocuk hizmet birimleri, adli görüşme odaları, eğitim kuruluştan, çocuk etkinlik ve oyun evleri, okul, okul servisi, okul kantini, yurt, kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulübü, internet kafeleri, salonlar, e-oyun yerleri, çocuk spor okulu, beden eğitimi ve spor tesisleri olarak işletilen iş yerlerini şahsen işletemez, bu iş yerlerinde çalıştırılamaz ve herhangi bir sıfatla fiilen bu işyerlerinde görev alamaz.”

ÇALIŞTIRANA DA YAPTIRIM ÖNGÖRÜLDÜ

Teklifteki yasa maddesine göre, bu tür suçlardan sabıkası olanların işyeri açmalarına engel olunacak, tarif edilen iş yerlerinde çalıştıranlara da ceza verilecek. Teklifteki yasa maddesi değişikliği önerisine göre, aykırı hareket eden işverene, mahalli mülki idare amiri her bir kişi başına brüt asgari ücretin üç katı tutarında idari para cezası verilecek. İşveren bu yaptırıma rağmen çalıştırmaya devam ederse, cezanın tebliğinden itibaren bir ay içinde birinci fıkraya aykırı olarak çalıştırılan her bir kişi başına brüt

asgari ücretin yedi katı tutarında idari para cezası verilecek. Aykırılık yine giderilmezse işyeri kapatılacak.

Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından bu tür sabıkalı kişiler tarafından işletilen yerler 6 ay içinde devredilecek.