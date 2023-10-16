Çocuklara nişan törenine inceleme

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 8 yaşındaki kız çocuğu ile 9 yaşındaki amcasının oğlu için aile arasında nişan töreni düzenlendi. Sosyal medyadaki görüntülerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü inceleme başlattı.

Çocuklara nişan törenine inceleme

Kızıltepe ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde doğduktan sonra beşik kertmesi yapılan U.A.’nın 8 yaşındaki kız çocuğu ile kardeşi R.A.’nın 9 yaşındaki erkek çocuğu için aile arasında nişan töreni düzenlendi.

Evde düzenlenen nişanda çocuklara yüzük takıldı.

Çocuklara nişan törenine inceleme - 1

Sosyal medyada görüntüleri paylaşılan nişanın, büyükbaba ve büyükannelerinin istekleriyle düzenlendiği ileri sürülürken tepki çeken görüntülerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce inceleme başlatıldı.

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