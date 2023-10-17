Çocuklara nişan törenine inceleme (Anne-baba gözaltında, çocuklar koruma altında)

Sosyal medyada görüntüleri paylaşılan nişanın, büyükbaba ve büyükannelerinin istekleriyle düzenlendiği ileri sürülürken tepki çeken görüntülerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce inceleme başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Kızıltepe'de yaşanan ve bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan "küçük yaşta nişanlandırma" konulu haberler ve paylaşımlarla ilgili olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğüne ivedilikle konunun araştırılması talimatı verildiği bildirildi.



Söz konusu çocuklara yönelik geçici tedbir kararı alındığı ifade edilen açıklamada, "Çocuklarımız koruma altına alınmıştır. Konuyla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma devam etmektedir." denildi.



ANNE VE BABAYA GÖZALTI

Soruşturma kapsamında çocukların anne ve babaları polis ekiplerince gözaltına alındı.



​​​​​​​Şüpheli 4 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

