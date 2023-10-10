Çocuklara şişi batıran kişi babaları çıktı (Tutuklandılar)

Şanlıurfa zikir sırasında vücutlarına şiş batırılırken çekilen görüntüler üzerine devlet korumasına alınan Suriyeli 4 çocuğun babaları "Küçük çocuğa işkence ve eziyet etme" suçlamasıyla tutuklandı.

Çocuklara şişi batıran kişi babaları çıktı (Tutuklandılar)
Şanlıurfa'da şiş batırılan çocuklar koruma altına alındı

Şanlıurfa'da şiş batırılan çocuklar koruma altına alındı

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Şanlıurfa’da 4-5 yaşındaki çocuklara şiş batırılan görüntülerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Sosyal medyada paylaşılmasıyla tepkiye yol açan görüntüler üzerine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

Görüntülerin incelenmesinden sonra çocukların vücuduna şiş batırdığı belirlenen Suriye uyruklu Abdullah El Abdu, İsmail Alcesem, Bahattin Alcesem ve Ahmet Alcesem polis ekipleri tarafından gözaltına aldı.

Emniyette sorgularına başlanan Suriye uyruklu şüpheliler, vücuduna şiş batırılan çocukların kendi çocukları olduğunu ifade etti.

Çocuklara şişi batıran kişi babaları çıktı (Tutuklandılar) - 1

"RİTUEL" OLDUĞUNU SAVUNDULAR

Şüpheliler, zikirde şiş batırmanın ritüel olduğunu ve karın bölgesinin yumuşak kısmına batırdıkları şişlerin herhangi bir zararının bulunmadığını ileri sürdü.

Şüpheli 4 baba, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından, "Küçük çocuğa işkence ve eziyet etme" suçlamasıyla tutuklandı.

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