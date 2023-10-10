Çocuklara şişi batıran kişi babaları çıktı (Tutuklandılar)

Şanlıurfa’da 4-5 yaşındaki çocuklara şiş batırılan görüntülerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.



Sosyal medyada paylaşılmasıyla tepkiye yol açan görüntüler üzerine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.



Görüntülerin incelenmesinden sonra çocukların vücuduna şiş batırdığı belirlenen Suriye uyruklu Abdullah El Abdu, İsmail Alcesem, Bahattin Alcesem ve Ahmet Alcesem polis ekipleri tarafından gözaltına aldı.



Emniyette sorgularına başlanan Suriye uyruklu şüpheliler, vücuduna şiş batırılan çocukların kendi çocukları olduğunu ifade etti.

"RİTUEL" OLDUĞUNU SAVUNDULAR



Şüpheliler, zikirde şiş batırmanın ritüel olduğunu ve karın bölgesinin yumuşak kısmına batırdıkları şişlerin herhangi bir zararının bulunmadığını ileri sürdü. Şüpheli 4 baba, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından, "Küçük çocuğa işkence ve eziyet etme" suçlamasıyla tutuklandı.

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