Çocuklara sosyal medya sınırlaması | Bakan Göktaş: 13 yaş altı ve 13-16 yaş arası ayrı düzenleme planlanıyor

Sosyal medyaya yaş sınırlaması ne zaman gelecek, düzenleme nasıl olacak?



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kabine toplantısı sonrası konuya ilişkin soruları yanıtladı.



Yaş sınırı noktasında kademeli bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını belirten Göktaş, "13 yaşa kadar olan çocuklarımız için ayrı, 13-16 yaş grubunda olan çocuklarımız için de ayrı olmak üzere 2 farklı kademe olarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz." dedi.

