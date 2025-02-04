Çocuklara sosyal medya sınırlaması | Bakan Göktaş: 13 yaş altı ve 13-16 yaş arası ayrı düzenleme planlanıyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya düzenlemesiyle niyetlerinin çocukları sosyal medyanın zararlı içeriklerinden korumak olduğunu söyledi. Göktaş, "13 yaşa kadar olan çocuklarımız için ayrı, 13-16 yaş grubunda olan çocuklarımız için de ayrı olmak üzere 2 farklı kademe olarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz." dedi.
Sosyal medyaya yaş sınırlaması ne zaman gelecek, düzenleme nasıl olacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kabine toplantısı sonrası konuya ilişkin soruları yanıtladı.
Yaş sınırı noktasında kademeli bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını belirten Göktaş, "13 yaşa kadar olan çocuklarımız için ayrı, 13-16 yaş grubunda olan çocuklarımız için de ayrı olmak üzere 2 farklı kademe olarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz." dedi.
Mevzuat çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu belirten Aile Bakanı, sosyal medya düzenlemesiyle çocukların internete girmesini yasaklamayacaklarını, niyetlerinin çocukları sosyal medyanın zararlı içeriklerinden korumak olduğunu söyledi.
Bakan Göktaş, "Sosyal medya platformlarına, 16 yaşından küçük çocukların hesap açması sırasında yaş tespitinin en doğru biçimde yapılması ve denetimler için ciddi yükümlülükler getirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.
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