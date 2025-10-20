Çocuklara sosyal medyada bomba yapımı eğitimi vermişler!

Çorum İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarında çeşitli ideolojiler altında örgütlendiğini tespit etti.

Ekipler, bu gruplarda eylem senaryoları, bomba yapımı, molotofkokteyli hazırlama, uzun namlulu silah kullanımı ve psikolojik harekat taktikleri gibi eğitim içerikli paylaşımlar yapıldığını belirledi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Çorum merkezli olarak Yozgat ve Niğde illerinde 3 şüpheliye yönelik 14 Ekim tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon neticesinde 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisi tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.