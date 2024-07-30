Çocuklara terlik atma meselesi kavgaya döndü: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Kayseri'nin Develi ilçesinde iddiaya göre çocuk yüzünden 2 aile arasında çıkan kavgada anne ve oğlu hayatını kaybederken; 1 kişi de ağır yaralandı.

Çocuklara terlik atma meselesi kavgaya döndü: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Edinilen bilgiye göre; ilçeye bağlı Küçük Künye Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre çocuklara terlik atma meselesinden dolayı çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.A., tüfekle Nuray Dabaz ve oğulları Ali Dabaz ile Serkan Dabaz'a ateş etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde anne Nuray ve oğlu Ali Dabaz'ın hayatını kaybettiği belirlenirken; diğer oğul Serkan Dabaz ağır yaralandı. İlk müdahalesi Develi Devlet Hastanesi'nde yapılan Serkan Dabaz, Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Anne ve oğlunun cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından geniş çapta soruşturma başlayan jandarma ekipleri; S.A. ve N.A.'yı gözaltına aldı. S.A.'nın evinde ve aracında arama yapan ekipler; 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör, 2 adet ruhsatlı av tüfeği, 18 adet tabanca fişeği ve 47 adet av tüfeği fişeği ele geçirdi.

MAHALLEDE GÜVENLİK TEDBİRİ ARTIRILDI

Öte yandan, akşam saatlerinde yaşanan olayın ardından ikinci bir olayın meydana gelmemesi için jandarma ekiplerinin köyde güvenlik önlemlerini artırdığı öğrenildi.

Öne Çıkan Video

Hasta yakını sağlık çalışanına saldırdı

TÜRKİYE HABERLERİ

Sinop'ta 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Sinop'ta 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı

TEM Otoyolu'nda TIR ile otomobil çarpıştı: İki kişi yaralandı

TEM Otoyolu'nda TIR ile otomobil çarpıştı: İki kişi yaralandı

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

Diyarbakır'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Diyarbakır'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı

CHP'den Soylu'ya yanıt

CHP'den Soylu'ya yanıt

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...