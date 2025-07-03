Çocuklarda cilt yanığı riski: Kansere neden oluyor

Güneş herkes için D vitamini kaynağı ancak özellikle çocuklar için ciddi riskler de barındırıyor.



Araştırmalar bebeklik ve çocukluk çağında oluşan yanıkların ileride cilt kanseri olma riskini önemli ölçüde artırdığını gösteriyor.



BU SAATLERE DİKKAT!



Uzmanlar, saat 10 ile 16 arasında mümkün olduğunca dışarıya çıkmamak gerektiğine vurgu yaparken geniş siperlikli şapkalar, açık ve pamuklu giyisiler tercih etmenin önemini vurguluyor.



Güneş kremi bebeklerde ilk 6 ay önerilmiyor. Sonrasında ise güneş kremi en az 30 faktör olmalı.



6 aydan sonra bebeklere güneş gözlüğü de takılmalı.